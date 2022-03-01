Чебоксары, 1 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии нет «ажиотажного спроса» на продукты питания в связи с ситуацией на Украине и санкциями зарубежных стран. Складские запасы «постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет». Об этом заявило республиканское министерство экономического развития.

Cap.ru Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов в одной из торговых сетей республики

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В ведомстве заверяют, что «оперативно реагируют на все изменения на потребительском рынке». По словам вице-премьера — министра экономики Дмитрия Краснова, в организациях торговли имеется «достаточный запас социально значимой продукции и товаров первой необходимости».

«Представители торговых федеральных и местных сетей подтверждают отсутствие ажиотажного спроса. Складские запасы постоянно пополняются, перебоев с поставками продуктов нет. Поставки осуществляются в обычном режиме», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Руководитель регионального бизнес-инкубатора Илья Тумаков считает, что «скупать гречку, сахар и другие продукты, по меньшей мере, странно», так как «по продовольствию проблем нет, склады заполнены всей продукцией».

В ведомство в ежедневном режиме поступают сведения о ситуации на потребительском рынке в части спроса, запасов продуктов питания и ценовой политики. Власти следят за ценами, используя данные Росстата и АРМ-мониторинг.

Министерство сельского хозяйства Чувашии, в свою очередь, заявляет, что Россия «полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия», в числе которых зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло. Также за счёт собственного производства закрывается значительная часть внутреннего спроса на молоко, овощи, фрукты.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортёры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены», — говорят в региональном минсельхозе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей сохранять спокойствие в связи с событиями на Украине и не поддаваться панике из-за развернувшейся против России «информационной войны». Он также не исключил, что отдельные предприниматели могут попытаться воспользоваться ситуацией и необоснованно, «спекулятивно» завысить цены на ряд товаров, поручив органам власти «жёстко реагировать» на такие факты.

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