Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 1 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. На Ямале пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Салехард, экстренно приземлился в Новом Уренгое из-за шквалистого ветра. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Оперативный штаб ЯНАО Взлётно-посадочная полоса аэропорта Нового Уренгоя

На Ямале с ночи бушует снежный ураган. Закрыты все региональные автозимники, за исключением дороги Коротчаево — Красноселькуп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков на Ямале днём 1 марта будет держаться температура атмосферного воздуха — 4… — 9 °C. Ветер юго-западный и северо-западный местами порывы в горных районах до 28 м/с, в целом по региону 19−24 м/с.