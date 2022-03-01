Сеул, 1 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в феврале 2022 года составил $53,91 млрд, что на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, февральский показатель является самым высоким с 1956 года, когда в стране впервые начали собирать статистику.

Экспорт полупроводников из страны вырос на 24,7%, нефтепродуктов — на 66,2%, стали — на 40,1%, биомедицины — на 24,7%. Однако поставки автозапчастей, напротив, сократились на 1,1%.

Экспорт в Китай вырос на 16%, в США — на 20,9%, страны АСЕАН — на 38,4%, ЕС — на 8,6%, страны СНГ — на 45,6%.

Импорт товаров в Южную Корею составил $53,07 млрд, что на 25,1% больше по сравнению с февралем прошлого года. Профицит товарного баланса составил $840 млн.