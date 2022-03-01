Монако, , 08:20 — REGNUM Экономические санкции, введенные ЕС против России из-за специальной военной операции на Украине, будут поддержаны княжеством Монако. Об этом 28 февраля сообщили в канцелярии князя Монако Альбера II.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В заявлении властей страны, сказано, что монакский монарх выступает за незамедлительное прекращение российской операции. Альбер II также выражает готовность Монако оказать поддержку Украине через гуманитарные организации.

В документе также отмечается, что разногласия и конфликты должны решаться только путем переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС «не остановит Путина с помощью дипломатии и санкций, то на месте Украины могут оказаться и другие страны».

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