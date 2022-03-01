Кишинёв, 1 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Молдавия не будет присоединяться к санкциям против России, объявленным в связи со спецоперацией на Украине по защите Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску в эфире телеканала TV8.

Mfa.gov.md Нику Попеску

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«Решения о введении санкций в отношении России — непростые решения. Это очень сложно даже для стран, которые более сильные и процветающие, чем Молдова, у которых гораздо больше альтернатив», — сказал Попеску.

Министр отметил, что в 2014 году Молдавия не поддержала санкции, которые против России ввели после воссоединения Крыма с Россией. Он указал на то, что Кишинёв продолжает тот же курс.

Стоит отметить, ранее в Молдавии в связи с событиями на Украине подчеркнули, что республика будет придерживаться нейтрального статуса. Также в стране ввели чрезвычайное положение на 60 дней.