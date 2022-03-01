Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Сенатор-республиканец Конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию Белого дома ввести санкции, направленные против энергетического сектора России. Об этом 28 февраля сообщает агентство Reuters.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Одновременно со вводом санкций Грэм предлагает наращивать производство энергоресурсов в США. Как пояснил сенатор, ввод санкций не означает, что США будут использовать энергетический сектор как оружие. По словам Грэма, США не будут «бить туда, где больнее всего».

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что власти США осознают, последствия ввода санкций против энергетического сектора России. Такого рода шаг может привести к дестабилизации мировых рынков. Тем не менее, по словам Псаки, такая мера не исключена.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что при разработке санкционных мер США и союзники уделили основное внимание оказанию максимально возможного давления на президента России Владимира Путина, на российскую элиту и на экономику, при этом стараясь минимизировать влияние санкций на мировые рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств, которое выдвинул сенатор Конгресса США Лэнс Гуден.

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