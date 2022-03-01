Вашингтон, 1 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Конгресса США от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию Белого дома ввести санкции, направленные против энергетического сектора России. Об этом 28 февраля сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Одновременно со вводом санкций Грэм предлагает наращивать производство энергоресурсов в США. Как пояснил сенатор, ввод санкций не означает, что США будут использовать энергетический сектор как оружие. По словам Грэма, США не будут «бить туда, где больнее всего».

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что власти США осознают, последствия ввода санкций против энергетического сектора России. Такого рода шаг может привести к дестабилизации мировых рынков. Тем не менее, по словам Псаки, такая мера не исключена.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что при разработке санкционных мер США и союзники уделили основное внимание оказанию максимально возможного давления на президента России Владимира Путина, на российскую элиту и на экономику, при этом стараясь минимизировать влияние санкций на мировые рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств, которое выдвинул сенатор Конгресса США Лэнс Гуден.