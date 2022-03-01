Минск, 1 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Лидеры Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Реджеп Эрдоган и Александр Лукашенко

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Телефонный разговор состоялся накануне вечером, 28 февраля, и длился более часа. Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира. «В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Белоруссии, и нацеленность на содействие мирному процессу», — отметили в пресс-службе. Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта на Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

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Кроме того, значительную часть времени в разговоре стороны уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Белоруссии и России. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации.

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