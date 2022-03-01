Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Член палаты представителей Соединенных Штатов Брэд Уэнстрап и его коллега Джейсоном Кроу представили на рассмотрение конгресса США проект резолюции «В поддержку независимой и демократической Украины». Об этом 1 марта сообщает RT со ссылкой на документ.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, среди прочего Уэнстрап и Кроу призывают членов «международных органов управления» показать России её место в мировом сообществе «словом и делом».

Представив в проекте резолюции краткую историческую справку, в которой в том числе говорится об объявлении Украиной независимости в 1991 году, подписании Будапештского меморандума и Минских соглашений, они отметили, что в течение прошлого года и в начале 2022-го «Россия организовывала масштабное скопление войск и вооружений на границе» с соседним государством.

Тогда на фоне разворачивающихся событий американский лидер Джо Байден предупредил главу России Владимира Путина о том, что в случае «вторжения» РФ на Украину западные страны введут против Москвы «мощные экономические и прочие меры».

Тем не менее, как подчеркнули политики, утром 24 февраля Путин инициировал «широкомасштабные вторжения» на территорию «суверенной Украины».

«Палата представителей… вновь подтверждает нашу решимость работать вместе с нашими союзниками в свободном мире, а также с администрацией Байдена над предоставлением Украине летального вооружения для обороны страны, а также нелетальной, дипломатической, разведывательной и гуманитарной поддержки», — заключили Уэнстрап и Кроу.