Горловка, ДНР, , 08:21 — REGNUM Украинские силовики продолжили обстреливать город Горловку в Донецкой Народной Республике утром 1 марта, следует из сообщения в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Ранее сообщалось, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины зафиксированы в 06:15 в направлении посёлка шахты имени Гагарина в Горловке и в направлении населённого пункта Зайцево Южное. Было выпущено соответственно шесть мин калибром 120 мм и восемь мин калибром 82 мм.

В 06:30 был зафиксирован Горловки с двух направлений. В направлении города было выпущено восемь снарядов калибром 152 мм и десять мин калибром 120 мм.

Читайте также: В ЛНР заявили о минировании украинскими боевиками складов с аммиаком

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики за 15 минут обстреляли Горловку