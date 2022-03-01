Красноярск, 1 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Среди жителей Красноярского края первую неделю фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 марта в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, количество заболевших за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось на 36,6%. Однако цифры, которые показывает ежедневная статистика, всё ещё высоки. За последние сутки в регионе зарегистрировано 2189 случаев заражения коронавирусом.

Что касается выявляемых в крае штаммов коронавируса, по итогам последней недели более чем в 95% исследованных проб выявлен «Омикрон».

Также в регионе зафиксировано снижение количества заболевших ОРВИ на 31,2% (19 277 человек за прошедшую неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля в Красноярском крае было выявлено 338 658 носителей коронавируса.