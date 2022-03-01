Уфа, , 08:20 — REGNUM Советник главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова освобождена от занимаемой должности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы республики.

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Соответствующее распоряжение было подписано главой региона Радием Хабировым.

Сообщается, что Сарапулова освобождена от занимаемой должности 28 февраля 2022 года. Она осуществляла полномочия на общественных началах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-мэр башкирского Нефтекамска возглавил администрацию Уфы.