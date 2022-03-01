Анадырь, , 08:24 — REGNUM Все населённые пункты Чукотки обеспечены необходимыми объёмами продуктов питания. Это не только навигационные поставки, но и переходящие запасы продовольствия, в том числе — социально значимого. Также продукты питания с недлительными сроками хранения доставляют авиатранспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Цены на Чукотке Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия

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Основная плодоовощная продукция есть во всех торговых сетях региона, в случае её отсутствия, в наличии имеются товары-заменители. Свежие овощи от местных производителей регулярно поступают на прилавки магазинов, в учреждения социальной сферы.

В навигацию 2021 года на Чукотку доставили более 17 тыс. тонн продовольствия, в том числе из них — 6,3 тыс. тонн социально значимых продуктов питания. Этих объёмов достаточно для бесперебойного обеспечения населённые пунктов округа до следующей навигации.

Молочная и кисломолочная продукция, колбасные изделия, яйцо регулярно доставляют в труднодоступные населённые пункты округа авиатранспортом. Также из Якутии, Магадана автотранспортом доставляют в Билибинский район, Певек картофель, овощи борщевой группы, яблоки, бакалею.

«Обеспечение населения продовольствием является приоритетной задачей правительства Чукотки. Ситуация находится на контроле. На фоне санкций без продуктов питания не останемся», — заверил губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края подписали соглашение с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Такой шаг позволит поддержать социально незащищенных жителей и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса.