Якутск, 1 марта 2022, 08:18 — REGNUM Солдаты-срочники не принимают участия в специальной операции России на территории ЛНР и ДНР. В этом жителей Якутии заверил военком республики Александр Авдонин, отвечая на вопросы матерей служащих. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале.
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Он также прокомментировал обращение якутян, которые выразили намерение поехать в ЛНР и ДНР. Представитель военкомата пояснил, что не уполномочен решать такие вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация в Донбассе длится с 24 февраля. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.