Нью-Йорк, США, , 08:07 — REGNUM Власти Китая поддерживают проведение прямого диалога России и Украины как единственного способа разрешения сложившейся ситуации между двумя странами. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Китай поддерживает проведение прямого диалога между Россией и Украиной. Это единственный путь выхода из ситуации», — заявил он.

Он добавил, что на данном этапе важно как можно скорее вернуться «на путь дипломатии и политического урегулирования споров и действовать в целях деэскалации ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желаемого для киевских властей результата в переговорах с Россией.

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