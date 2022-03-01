Москва, , 08:07 — REGNUM Решение о повышении с 1 марта ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,3 процентного пункта — до 18,6% годовых принял Сбербанк. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уточняется, что такое решение было принято после того, как Банк России повысил ключевую ставку.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%», — говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, что по уже выданным Сбербанком потребительским и ипотечным кредитам ставка меняться не будет. При этом ставки по программам государственной поддержки остаются на прежнем уровне и ставка для семей с детьми минимальная ставка составит 4,7%, а по ипотеке на новостройки с государственной поддержкой — 5,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых.