Джакарта, , 08:04 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило о землетрясении магнитудой 4,8, произошедшем в провинции Бантен, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло в 22:38 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в море, в 49 км от Байях. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 км.

Индонезия входит в район, подверженный стихийным бедствиям, таким как землетрясения и извержения вулканов, потому что страна расположена в Тихоокеанском огненном кольце.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет SAS PK-FSW занесло при посадке в округе Интан-Джая в Индонезии.

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