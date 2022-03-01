Sony отменит показ своих новых фильмов в России
Вашингтон, 1 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.
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В число отмененных картин войдет и снятый по комиксам Marvel фильм «Морбиус», в котором главную роль сыграл актер Джаред Лето. Его премьерный показ в России был намечен на 24 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля сообщает издание Deadline распространило информацию о том, что американский концерн Warner Bros. Entertainment приостановил выход в РФ фильма «Бэтмен», премьера которого в стране была запланирована на 2 марта.