Вашингтон, 1 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Цитата из кф «Меланхолия». реж. Ларс фон Триер. 2011. Дания, Швеция, Франция, Германия Отчаяние

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В число отмененных картин войдет и снятый по комиксам Marvel фильм «Морбиус», в котором главную роль сыграл актер Джаред Лето. Его премьерный показ в России был намечен на 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля сообщает издание Deadline распространило информацию о том, что американский концерн Warner Bros. Entertainment приостановил выход в РФ фильма «Бэтмен», премьера которого в стране была запланирована на 2 марта.