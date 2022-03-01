Москва, , 07:59 — REGNUM У тех, кто перенес штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон», реже бывает постковидный синдром. Об этом 1 марта рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«У переболевших «Омикроном» постковидный синдром проявляется реже», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Руженцова уточнила, что пациенты с постковидным синдромом чаще всего жалуются на слабость, ухудшение памяти, головокружения, головные боли, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, а также изредка — на нарушение вкуса или восприятия запахов.

Кроме того, доктор медицинских наук пояснила, что при «Омикроне» проявления постковидного синдрома схожи с теми, которые возникают после других разновидностей SARS-CoV-2, однако при этом они менее ярко выражены.

В то же время, она добавила, что тяжесть протекания постковидного синдрома зависит не только от перенесенного штамма коронавируса, но и от особенностей иммунного ответа организма пациента и общего состояния его здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля после того, как власти ОАЭ объявили об ослаблении ограничений для пассажиров, прибывающих на территорию государства, местные авиалинии разъяснили правила пребывания на самолётах и в аэропортах страны.