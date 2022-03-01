Один из главных мифов либерального мировоззрения состоит в том, что в тоталитарном обществе государство контролирует всё, включая семейную жизнь и сексуальные отношения. Поэтому неудивительно, что одна из новостей с проходившего в Москве седьмого Международного Гиппократовского медицинского форума нашла глубокий отклик в сердцах борцов с «новым русским фашизмом».

Наталья Кажан ИА Регнум

Естественно, что на форуме обсуждали тяжелейшую демографическую ситуацию в России и то, как увеличить рождаемость и сделать нормой многодетность. Представители Церкви говорили о том, что ключевым фактором репродуктивного здоровья может стать целомудрие: если соблюдать невинность до брака, то не будет проблем ни с венерическими заболеваниями, ни с зачатием, ни с вынашиванием.

Протоиерей Игорь Аксенов предложил не просто «подготовить программу по стимулированию подросткового целомудрия в старших классах», но и «культивировать среди молодёжи моду на целомудрие, создать молодёжную субкультуру сохранения целомудрия». Одной из мер протоиерей назвал популяризацию ношения «футболки девственности» и колец целомудрия с надписями «Я жду свою настоящую любовь», «Целомудрен до вступления в брак» и с соответствующей символикой. Врагом целомудрия было названо сексуальное просвещение.

В ответ в соцсетях и СМИ прозвучала масса насмешек и «тонкого стеба» — например, «скоро ли прозвучат предложения по внедрению реально действенных мер повышения репродуктивного потенциала нации — введения раздельного обучения мальчиков и девочек, а также внедрения для последних элементов школьной формы традиционных образцов».

Намеки на закрывающее лицо и тело девушки исламское одеяние не удивительны — в представлении «прогрессивных людей» любые разговоры на тему целомудрия относятся к разряду пережитков прошлого, мракобесия и тоталитаризма. Пускай дикие исламские народы ходят в бурке и сохраняют невинность до брака, а нам, современным людям, об этом даже и думать смешно. Какая невинность, какая семья, если она вообще уже отмирает и все живут ради себя и в свое удовольствие?

Конечно, к предложению протоиерея Игоря Аксенова можно отнестись с юмором. Ну мало ли, что говорит настоятель Свято-Ильинского храма в Выборге, оторвался от реальности, пусть себе мечтает… Но отец Игорь как раз пытается быть в тренде — потому что то, что он предлагает в качестве пропаганды целомудрия, практически повторяет американский опыт тридцати-двадцатилетней давности. Тогда в США тоже пытались раскрутить моду на «кольца непорочности». Их носили (и зачастую неискренне) звезды спорта и кино — а поддерживали это как религиозные общины (очень влиятельные, например, мормоны) и даже студия «Дисней». И что в результате?

Кадр из видео Протоиерей Игорь Аксенов

За эти десятилетия сексуальная распущенность в Штатах может быть и уменьшилась — в том смысле, что сократилось количество добрачных половых партнеров, — но это меркнет на фоне состояния мозгов и душ новых поколений. В том числе и их половой самоидентификации. Если посмотреть опросы представителей поколения Z (то есть рожденных после 1997-го), то выяснится, что среди них с каждым годом растет количество тех, кто не может определить свою сексуальную ориентацию. Ну то есть они определяют ее как би-, транс-, гомо и прочее, а нормальную, естественную ориентацию (мужчины или женщины) выбирает уже немногим более половины. В этом никак не виновата попытка раскрутить моду на «кольца непорочности», но это показывает, что попытка эта ни к чему не привела. Религиозная, консервативная Америка вчистую проиграла битву за души и тела будущих поколений. Нет, конечно, она еще даст бой, но пока что тенденция ужасающая.

О чем это говорит нам? О том, что не надо надеяться сделать целомудрие настоящей ценностью будущих поколений в России?

Нет, надо. И надо не просто надеяться, но и делать. Однако не через подражание чужому (и даже там неэффективному) опыту, а через изменение атмосферы в обществе как таковом. Целомудрие, как и честность, и справедливость, и служение, и верность, не могут быть привиты через рекламу, пропаганду или моду — в этом случае они вызовут отторжение и приведут к прямо противоположному результату. Особенно среди детей и подростков, которые прекрасно чувствуют фальшь и ложь.

Настоящие ценности — а целомудрие, несомненно, относится к их числу — должны быть сначала приняты родителями, старшими поколениями: и тогда уже на их примере будут воспитываться новые поколения.

Но что делать, если старшие поколения сами не были целомудрены, справедливы, честны? Как же теперь им передать то, чего у них самих нет?

Но почему, собственно, нет? Человек часто лишь с годами приходит к пониманию своих грехов или к осознанию правильности «устаревших ценностей». И тогда он уже понимает важность того же целомудрия, а значит, может честно воспитывать будущие поколения.

Это же касается и общества в целом, и его государства. Пройдя тяжелейший в морально-нравственном смысле путь за последнюю треть века, мы многое стали понимать куда лучше, чем в эпоху слома страны. И ценностный ряд у нас наконец-то начинает выстраиваться — не новый, а почти утраченный старый, настоящий. И восстановить значение истинных ценностей вполне в наших силах — если мы хотим сохраниться как цивилизация, как страна, как народ. А сделать это мы сможем только если переломим катастрофическую демографическую тенденцию, вернув многодетную семью как норму.

И в том, что целомудрие — это один из важнейших, ключевых элементов многодетности, не может быть вообще никаких сомнений.