Петропавловск-Камчатский, , 07:59 — REGNUM На Камчатку после глубокой модернизации вернулись сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые вскоре приступят к боевому дежурству по противовоздушной обороне на Камчатке и в Арктике. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

пресс-служба ТОФ «На Камчатку прибыли два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол».

Модернизация в несколько раз повысила боевую мощь перехватчиков, которые вновь вошли в состав отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России.

На аэродроме Елизово экипажи, перегнавшие боевые машины с завода, встретили командование, сослуживцы, родные и близкие. На торжественном митинге командир полка принял от лётчиков доклад о безаварийном перелёте и вручил им традиционного жареного поросёнка. После проведения технического обслуживания МиГ-31БМ в составе эскадрильи приступят к несению боевого дежурства.

Как сообщало ИА REGNUM, высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первый этап лётно-тактических учений с боевым применением в Красноярском крае.

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