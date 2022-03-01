Уфа, , 08:02 — REGNUM Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 решили закрыть в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мобильный пункт вакцинации в ГУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Сообщается, что министерство здравоохранения региона приняло решение закрыть мобильные пункты вакцинации в ТЦ «Планета», лайфстайл-центре «Башкирия» и конгресс-холле «Торатау». Это связано с уменьшением число обращающихся в них жителей.

Отмечается, что прививку от COVID-19 можно сделать в поликлиниках города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 февраля в Башкирии намерены еще вакцинировать от COVID-19 порядка 24 тысяч жителей.