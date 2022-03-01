Благовещенск, 1 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Следственное управление СК РФ по Амурской области инициировало проверку обстоятельств нападения бродячих собак на мальчика девяти лет с Свободном. Основанием для разбирательств стали публикации СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

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Собака напала на ребёнка 27 февраля в городе Свободный. Животное кусало мальчика за ноги и ботинки. Школьник был очень напуган, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Тем не менее, кожа на ногах повреждена, пострадавшему ставят уколы от бешенства, сообщила СМИ его мать. Жители Свободного, комментируя инцидент, заявили о том, что по городу ходит много безнадзорных и агрессивных собак.

Следственный комитет намерен проверить, обеспечивали ли представители муниципальных органов власти безопасность горожан и оценить, как в Свободном велась работа по регулированию численности безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в городе Коркино Челябинской области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован с травмами.