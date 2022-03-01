Петропавловск-Камчатский, 1 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор в отношении оператора надувного аттракциона. Его осудили по статье — «оказание услуг малолетним, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в СУ СКР по Камчатке.

Barnaul.5ine.ru Батут в семейном парке

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Выяснилось, что оператор не закрепил оболочку батута к неподвижным предметам, не проверил исправность и надежность конструкции. Сам обвиняемый во всем признался и пояснил, что не закрепил аттракцион, так как торопился начать работать, чтобы охватить как можно больше детей и получить прибыль.

Такие действия оператора привели к тому, что 5 августа 2021 года при порыве ветра батут опрокинулся в то время, когда на нем находились дети — 6 летний мальчик получил травмы средней тяжести. Также была травмирована его мать, стоящая рядом с аттракционом.

Суд приговорил оператора к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове вынесен приговор по уголовному делу о травмировании ребенка и гибели мужчины в центре экстремальных развлечений.