Чебоксары, , 07:54 — REGNUM В Чувашии продолжают наказывать подрядчиков, которые в полной мере не выполняют взятые на себя обязательства по ремонту социальных и образовательных учреждений. Компанию, которая проводила ремонт одного из офисов врачей общей практики, мировой судья оштрафовал почти на 3,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Речь идёт о капитальном ремонте отделения врача общей практики (семейного врача) в селе Сыреси бюджетного учреждения «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр». Согласно документу, по факту неисполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в отношении частной компании прокуратурой было возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Как следует из документа, в феврале 2022 года постановлением мирового судьи юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 797 671 рубль. Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено административное дело в связи со срывом срока строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне Благовещенский.

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