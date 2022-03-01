Фирма выплатит 3,8 млн руб. за срыв ремонта врачебного отделения в Чувашии
Чебоксары, 1 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают наказывать подрядчиков, которые в полной мере не выполняют взятые на себя обязательства по ремонту социальных и образовательных учреждений. Компанию, которая проводила ремонт одного из офисов врачей общей практики, мировой судья оштрафовал почти на 3,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Речь идёт о капитальном ремонте отделения врача общей практики (семейного врача) в селе Сыреси бюджетного учреждения «Шумерлинский медицинский межтерриториальный центр». Согласно документу, по факту неисполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в отношении частной компании прокуратурой было возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).
Как следует из документа, в феврале 2022 года постановлением мирового судьи юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 797 671 рубль. Постановление не вступило в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено административное дело в связи со срывом срока строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне Благовещенский.
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