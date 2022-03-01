Кудымкар, Пермский край, 1 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В пермском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного несчастного случая на производстве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Экскаватор

По данным ведомства, 24 февраля на правом берегу реки Иньва вблизи деревни Лопатина Кудымкарского муниципального округа обнаружено тело машиниста трактора-экскаватора. Во время работ по добыче песчано-гравийной смеси в карьере мужчина получил смертельные травмы.

Краевая госинспекция труда в свою очередь сообщила, что также проводит проверку. В организации проинформировали о том, что в ходе работ по добыче гравия на реке произошел наклон экскаватора. Машинист экскаватора стал выбираться из экскаватора через боковое стекло и задел одеждой рычаг стрелы экскаватора, что привело к опусканию ковша. В результате опускания ковша рабочего задавило.