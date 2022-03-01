Саратов, , 07:51 — REGNUM В Саратове по факту нападения бездомной собаки на ребенка организована доследственная проверка. Как сообщает следственное управление СКР по Саратовской области, информация о нападении животного появилась в интернете.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно публикации, в Саратове 26 февраля около 14:00 (местное время) на аллее по улице Чехова бродячая собака напала на ребенка, укусив за руку.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, на улице Большой Горной рядом с корпусом Саратовского социально-экономического института имени Плеханова стая бродячих собак нападала на женщину с двухлетним ребенком на руках. Одна из собак укусила женщину за ногу.

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