Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбурге 1 марта в полицию поступила информация о возгорании автомобиля «ВАЗ-2110» на проспекте Братьев Коростелевых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Возгорание автомобиля Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, утром в городе произошла авария. Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», не уступил дорогу «Ладе Приора». Произошло столкновение и возгорание машины «ВАЗ-2110».

На место выезжали пожарные для ликвидации возгорания. Погибших и пострадавших среди людей нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.