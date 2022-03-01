Оренбург, 1 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 марта в полицию поступила информация о возгорании автомобиля «ВАЗ-2110» на проспекте Братьев Коростелевых. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Возгорание автомобиля

По данным ведомства, утром в городе произошла авария. Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», не уступил дорогу «Ладе Приора». Произошло столкновение и возгорание машины «ВАЗ-2110».

На место выезжали пожарные для ликвидации возгорания. Погибших и пострадавших среди людей нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.