Амстердам, 1 марта 2022, 07:41 — REGNUM Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории России из-за специальной операции РФ на Украине. Об этом 28 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на исполнительного директора организации Бена ван Бердена.

Компания Shell
Компания Shell
Will Lane

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Таким образом, концерн выйдет из проекта «Северный поток — 2», а также из проекта «Сахалин-2», связанного с производством сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля телеканал Fox Business передал информацию о том, что американская компания General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

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