Амстердам, 1 марта, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории России из-за специальной операции РФ на Украине. Об этом 28 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на исполнительного директора организации Бена ван Бердена.

Will Lane Компания Shell

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Таким образом, концерн выйдет из проекта «Северный поток — 2», а также из проекта «Сахалин-2», связанного с производством сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля телеканал Fox Business передал информацию о том, что американская компания General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины.