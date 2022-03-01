Нижнеколымск, , 07:42 — REGNUM Более ста лет назад Россия помогла освободиться Болгарии от гнёта Османской Турции потому, что стоит на защите мира от нацизма и радикальных течений. Такое мнение высказал глава Нижнеколымского района Якутии Валерий Сентяков.

Российские военнослужащие Mil.ru

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«Россия и Советский Союз никогда не участвовали и не инициировали военные конфликты с грабительскими и прочими низкими целями. И в этот раз, так же как, и 100 с лишним лет назад, когда Россия помогла Болгарии от гнета Османской Турции и помогла образоваться свободной и независимой Болгарии, ставится цель освободить мирное население от гнета неонацизма и помочь в становлении новой прогрессивной и свободной Украины», — подчеркнул глава района.

Он назвал мировую историю подтверждением того, что российский народ и его армия защищали другие страны от нацизма и радикальных течений.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов недоумевает, почему толерантные и справедливые западные страны столько лет молчали, видя страшную ситуацию в республиках Донбасса. Он подчеркнул, что российские военнослужащие героически исполняют свой долг и самоотверженно защищают детей и стариков, тех, кто не может противостоять этой несправедливости.