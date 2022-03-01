Оренбург, 1 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. По результатам исполнения бюджета Оренбургской области за 2021 год сложился профицит в размере 17,1 млрд рублей. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Татьяна Мошкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В доходную часть областного бюджета в течение прошлого года поступило 139,4 млрд рублей, а расходы составили 122,3 млрд рублей. Глава минфина отметила, что основными задачами бюджетной политики правительства и министерства финансов области в 2021 году были сбалансированность бюджета, рациональное и продуманное использование средств, финансовая поддержка муниципальных образований, поэтапное снижение бюджетного дефицита с выходом на профицит по факту и минимизация госдолга. «Считаю, что целевые установки нами достигнуты», — сказала Мошкова.

В декабре 2021 года на Московской Бирже в целях сокращения государственного долга и расходов на его обслуживание министерством финансов Оренбуржья проведены сделки по досрочному, выгодному для региона выкупу государственный облигаций Оренбургской области 2017 года (RU35004AOR0), срок погашения которых истекает в 2027 году.

В целом государственный долг региона по сравнению с началом 2021 года сократился на 18% (3,8 млрд рублей) и по состоянию на 1 января 2022 года составил 17,6 млрд рублей.