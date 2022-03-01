Вашингтон, 1 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Предложение изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств выдвинул член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден. Соответствующее заявление политик сделал 28 февраля в интервью телеканалу Fox News.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США Пират

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Гуден пояснил, что у российских граждан, а в особенности, по его словам, у руководства России, «до сих пор есть яхты и самолеты, которые стоят в гаванях и аэропортах по всему миру». Политик предложил захватить их, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.

Право на выдачу каперских грамот до сих пор закреплено в конституции США, использовалось для захвата собственности от имени правительства, однако с XIX века не выдавалось. В 2001 году, после событий 11 сентября, подобное предложение задействовать каперские грамоты в отношении террористов выдвинул конгрессмен Рон Пол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр принял решение усилить экономические и финансовые санкции против России. В частности, он предложил провести инвентаризацию яхт, самолётов, автомобилей класса «люкс», принадлежащих российским бизнесменам, с целью возможного изъятия.