Новосибирск, 1 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Молодёжный чемпионат мира Новосибирская область не примет. Об этом заявил министр спорта региона Сергей Ахапов, комментируя решение Международной федерации хоккея об отмене проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в России.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

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"Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтёрской программ. Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодёжный чемпионат мира наш регион не примет, — отметил Ахапов. — Но та инфраструктура, которая в том числе готовится под проведение чемпионата — а это новая станция метро, благоустройство дорог, усовершенствование системы дорожно-транспортных развязок и, конечно, сам ледовый дворец, — будет радовать жителей нашего региона».

Напомним, что Совет Международной федерации хоккея ранее отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок.