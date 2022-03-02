Москва, , 00:34 — REGNUM Грузинское правительство не хочет своим участием в антиросийских санкциях существенно испортить отношения с Москвой. Об этом корреспоненту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Михаил Александров

«Правительство Грузии мыслит совершенно правильно. Потому что она будет следующей в этом наступлении России по всем фронтам. С Грузией вопрос не был решён в 2008 году, к сожалению. Тоже тогда хотели с Западом торговать наши деятели. И сейчас Грузия стоит в качестве кандидата в члены НАТО. И она сейчас не хочет дополнительно раздражать Россию. Ну, я думаю, это Грузию не спасёт, потому что, когда будет решён украинский вопрос, Россия потребует от Грузии определённых шагов. Грузия должна будет объявить нейтральный статус и вывести со своей территории американские военные базы, включая биолаборатории. А если не выведет, ну что ж, придётся и там операцию проводить. Грузины, наверное, уже над этим задумываются и не хотят без повода нервировать Россию, а то и их могут тоже могут записать там в нацисты, и тогда им всем, начальству местному, закончить свою жизнь придётся в местах не столь отдалённых».