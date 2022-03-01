Чебоксары, 1 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Чебоксарах правоохранители не обнаружили бомб в образовательных учреждениях, где проводилась массовая эвакуация. Это коснулось более 90 школ и детских садов, сообщает управление образования городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В мэрии отмечают, что учебный процесс был приостановлен после поступления на электронную почту учреждений «спам-сообщений о минировании». В школах и детских садах работали правоохранительные органы.

«В ходе проверки подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и сотрудников, не обнаружено», — говорится в сообщении.

После проверки учреждения образования вернулись «к работе в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля массовая эвакуация проводилась в 111 школах и детсадах в двух муниципалитетах Чувашии — Чебоксарах и Чебоксарском районе. В том числе в столице республики эвакуационные мероприятиями была охвачена 91-й школа и детский сад. Детей и сотрудников размещали в ближайших учреждениях.