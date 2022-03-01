Пермь, , 07:23 — REGNUM В Пермском крае до 31 марта продлен антиковидный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В регионе остаются необходимыми к исполнению все установленные ранее требования борьбы с COVID-19. Власти подчеркивают, что соблюдение масочного режима, посещение общественных мест только гражданами с антителами к коронавирусу и исполнение других противоэпидемических требований в настоящее время крайне необходимо для сдерживания заболеваемости и снижения нагрузки на систему здравоохранения.

Продление действия антиковидных мер связано с тем, что в Прикамье в настоящее время остается высоким уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно фиксируется примерно 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По данному показателю Пермский край входит в число регионов-лидеров.