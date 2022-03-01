Чита, , 07:21 — REGNUM Правительство Забайкалья известило о намерении сотрудничать с китайской провинцией Хэйлунцзян в области лесной промышленности. Видеоконференция по углублению сотрудничества в лесопромышленном комплексе между регионами Дальнего Востока России и провинциями Хэйлунцзян и Гуандун Китая состоялась 25 февраля. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

«В рамках онлайн-встречи обсуждались перспективы российско-китайского взаимодействия в лесопромышленном и деревообрабатывающем комплексе, компании из различных регионов России и Китая представили инвестиционные проекты в лесной отрасли. Представитель Забайкалья Леонид Кузьмицкий выступил с презентацией инвестиционного проекта по производству высококачественных пеллет в Могочинском районе Забайкальского края», — пояснил руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве Российской Федерации Петр Попов.

По итогам конференции между министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края и Управлением коммерции провинции Хэйлунцзян КНР подписан меморандум о намерениях сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству пеллет начал работу 1 мая 2020 г. Присутствовавший при этом событии губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что такое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Читайте также: Забайкалье увеличивает производство пеллет