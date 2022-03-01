Оренбург, 1 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Центр кибербезопасности Оренбургской области переведен в усиленный режим работы. Это связано с активными атаками хакеров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Mike MacKenzie Интернет

С 26 февраля фиксируется рост хакерской активности. По данным регионального минцифры, 90% интернет-трафика, поступающего на публичные ресурсы правительства региона, отмечены системой обнаружения и предотвращения вторжений как вредоносные. Местные власти заявили, что прилагают все усилия для защиты данных граждан и поддержки стабильной работы сервисов органов власти.

«Проведена работа по созданию надежной системы защиты персональных данных в государственных информационных системах и сервисах. Центр кибербезопасности министерства и федеральные ведомства круглосуточно мониторят сервисы правительства области и предотвращают хакерские атаки», — сказал министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин.

В качестве превентивных мер применена блокировка трафика из Евросоюза и США по географической привязке IP-адресов.