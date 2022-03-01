Оренбург, , 07:09 — REGNUM В Оренбургской области ускоренными темпами проводится расселение аварийного жилья. В 2021 году показатели программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» перевыполнены в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Аварийный дом Gov.karelia.ru

«Расселение аварийного жилья в Оренбуржье проводится ускоренными темпами. За прошлый год в регионе расселили почти 26 тысяч кв. метров аварийного жилья и переселили более 1,4 тысячи человек», — сказал губернатор Денис Паслер.

В 2020 году разработали региональную программу по расселению исторического центра Оренбурга. За два года её реализации городе расселили 1,7 тысячи квадратных метров.

Планируется, что за три года в Оренбуржье из домов блокированной застройки и жилья с угрозой обрушения переселят более1 тысячи человек, а на реализацию программы для переселенцев направят 257 млн рублей.

В частности, в 2022—2023 годах муниципальные образования получат 107,2 млн рублей для переселения граждан из домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Расселят девять домов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров.