Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В Новосибирской области проверку готовности системы оповещения населения перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Система оповещения Мэрия Кемерова

"Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что систему оповещению населения на территории Новосибирской области должны были проверять 2 марта.

Читайте также: В Новосибирске проверят готовность системы оповещения населения