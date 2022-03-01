Благовещенск, , 07:09 — REGNUM Ухудшение состояния дорог после паводка в 2021 году стало причиной введения ограничений весной этого года. Табу для большегрузов введут в этом году раньше срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства Амурской области.

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Ограничения начнут действовать с 15 марта для грузовиков, которые тяжелее 12 тонн. В северной части правила вступят в силу с 1 апреля. Грузовикам не дадут проезда до тех пор, пока дороги не просохнут.

«Весенняя просушка важна и необходима для дорог региона, мы не раз говорили, что паводки наносят вред дорожному сектору не только в период их активного прохождения, последствия несут отложенный и более серьезный характер. Когда земполотно оттаивает только в верхней части, грузовой транспорт несет разрушительные действия на покрытие, в итоге большегрузы проезжают, а обычные пользователи и пассажирский транспорт без проезда, а быстро восстановить проезд невозможно», — рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

Он заверил, что со стороны дорожных служб все необходимые меры по сохранению проездов предприняты. Заключены контракты на ремонт, закуплены и доставлены материалы.

Введённые ограничения не коснутся техники экстренной помощи и грузовиков коммунальных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.