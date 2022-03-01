Благовещенск, 1 марта 2022, 07:09 — REGNUM Ухудшение состояния дорог после паводка в 2021 году стало причиной введения ограничений весной этого года. Табу для большегрузов введут в этом году раньше срока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства Амурской области.
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Ограничения начнут действовать с 15 марта для грузовиков, которые тяжелее 12 тонн. В северной части правила вступят в силу с 1 апреля. Грузовикам не дадут проезда до тех пор, пока дороги не просохнут.
Он заверил, что со стороны дорожных служб все необходимые меры по сохранению проездов предприняты. Заключены контракты на ремонт, закуплены и доставлены материалы.
Введённые ограничения не коснутся техники экстренной помощи и грузовиков коммунальных служб.
Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Приамурья перечислят деньги на ремонт и реконструкцию дорог, повреждённых паводковыми водами. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, темой которого были природные ЧС в регионах.