Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Выход фильма «Бэтмен» на экраны российских кинотеатров за день до его премьеры приостановила компания Warner Bros. на фоне ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщает издание Deadline.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

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Фильм должен был выйти в прокат в России 2 марта, в нём были заняты такие актёры, как Роберт Паттинсон, исполнили Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Как поясняет руководство компании WarnerMedia, премьера художественного кинофильма «Бэтмен» на территории России приостановлена в связи с гуманитарным кризисом на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Walt Disney заявила о приостановке поставок в Россию своей кинопродукции, включая предстоящую премьеру «Я краснею» от Pixar.

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