Хабаровск, , 07:03 — REGNUM Власти Хабаровского края подписали соглашение с крупными торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Такой шаг позволит поддержать социально незащищенных жителей и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цены на свинину Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Представители крупных ритейлеров подписали документ, который предусматривает введение на выбранный перечень продуктов питания предельных торговых надбавок не более 10% либо фиксацию цены на минимально возможном уровне. Каждая торговая сеть определит для себя около десяти наиболее значимых и востребованных продуктов, таких как мука, гречка, масло, хлеб и другие, цены на которые будут зафиксированы.

«Компании добровольно взяли на себя обязательства по сдерживанию минимальных розничных цен и минимальных торговых надбавок в отношении социально значимых продовольственных товаров. Подобная мера поддержки очень важна для стабилизации экономики края. Поэтому мы предлагаем всем торговым сетям подключиться к заключению таких соглашений», — призвали в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены на жилье могут вырасти как на первичном, так и на вторичном рынке, 28 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала ситуацию с резким спросом на жилую недвижимость.