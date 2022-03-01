Дамаск, , 06:55 — REGNUM Спецслужбы США могут перебросить террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок на Украину. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

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«Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Джаафари, переброска террористов и боевиков является отработанной практикой Соединенных Штатах. Он отметил, что таким образом Вашингтон уже отправлял террористов в Афганистан и Буркина-Фасо.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля специальный советник президента Сирии Луна Шибль заявила о готовности властей страны признать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Она отметила, что правительство Сирии не боится западных санкций в ответ на это решение.

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