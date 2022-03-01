Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В магазинах Новосибирской области введён мониторинг цен на продукты питания. Его будет проводить министерство промышленности и торговли региона по поручению губернатора Андрея Травникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продукты питания

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«Состоится встреча с представителями основных торговых сетей, которые работают в Новосибирской области, для того, чтобы договориться о стабилизации цен и не допустить, чтобы кто-то воспользовался ситуацией и разогрел цены на основные продукты питания, — прокомментировал Травников. — При выявлении таких фактов во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой, с нашим минсельхозом, конечно будем реагировать. Потому что предпосылок для этого нет».

Глава региона заявил, что запасов продуктов питания, в том числе собственного производства, достаточно, чтобы обеспечить любой запрос со стороны жителей Новосибирской области.