Токио, 1 марта, 2022, 06:50 — ИА Регнум. США и Япония будут принимать совместные шаги для усиления экономического давления на Россию через санкции, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки 1 марта на пресс-конференции.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

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По словам чиновника, к таким договоренностям пришли он и глава американского минфина Джанет Йеллен в рамках телефонного разговора, состоявшегося 28 февраля. Судзуки предупредил, что Россия должна «заплатить высокую цену за свое недопустимое поведение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что США, Япония и другие союзники Вашингтона выступают за то, чтобы антироссийские санкции принимались всеми странами сразу. 1 марта Токио ввел персональные санкции в отношении российского президента Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, начальника генштаба российских ВС Валерия Герасимова, а также секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.