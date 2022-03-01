Веллингтон, , 06:49 — REGNUM Правительства Новой Зеландии и Великобритании 1 марта подписали соглашение о свободной торговле. Об этом говорится в опубликованном на сайте новозеландского правительства заявлении премьер-министра Джасинды Ардерн.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

Джасинда Ардерн «Новая Зеландия и Соединённое Королевство подписали историческое соглашение о свободной торговле, открывающее новозеландским предприятиям беспрецедентный доступ к рынку Великобритании. С момента вступления соглашения в силу практически вся торговля (между двумя странами) будет беспошлинной».

По её словам, предусмотренные соглашением квоты на мясо, масло, сыр и другие ключевые новозеландские товары, помогут нарастить ВВП страны, а также «поддержат малый и средний бизнес, сохранят рабочие места».

Соглашение может вступить в силу в конце 2022 года. Ожидается, что снятие пошлин практически с 99,5% товаров существующего между странами оборота приведёт к росту объёма экспорта в Великобританию примерно на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол об обновлении соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией вступит в силу 7 апреля.

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